Кевин Магнуссен: Плохо, когда ничего не видно

Гонщики HaasF1 неудачно провели субботний спринт…

Кевин Магнуссен (14-й): «Плохо, когда ничего не видно. Я был удивлён, когда объявили рестарт – мы всё равно ничего не видели. На входе в пятый поворот ещё было нормально, там скорость ниже, но дальше на прямой вы буквально ничего не видите.

В конце сессии можно было поставить слики, но нам просто не хватило кругов, чтобы компенсировать потери на пит-стопах в спринте. Посмотрим, что получится завтра».

Нико Хюлкенберг (17-й): «Сложная квалификация. Я был в группе машин, которые остановились в начале первого круга, когда выехал автомобиль безопасности. Я отыграл несколько мест, но мне не хватало темпа, чтобы прорваться вперед.

В 15-м повороте, я вылетел в гравий и повредил днище, что привело к потере скорости».