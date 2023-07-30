Макс Ферстаппен: Ещё одна приятная победа!

Макс Ферстаппен продолжил победную серию в Спа, одержав десятую победу в сезоне. Поддержал успех Red Bull Racing Серхио Перес, который финишировал вторым и принёс команде пятый в сезоне победный дубль. В личном зачёте преимущество Ферстаппена над напарником выросло до 125 очков.

Макс Ферстаппен (1-й): «У меня новое достижение – победа с шестого места на старте. Я знал, что у нас великолепная машина, поэтому главное было без проблем преодолеть первый поворот. Я видел, что в нём была плотная борьба, поэтому держался подальше – подход сработал.

После этого я обгонял. На первых кругах я застрял в «поезде DRS», но когда оказался на пустой трассе, то смог атаковать в своём темпе. Ещё одна приятная победа!

Ближе к финишу я сбросил скорость по инструкции команды. Мы постоянно отслеживаем данные телеметрии, оцениваем износ шин, а на этой трассе нагрузка на шины очень высокая, поэтому на последних кругах мы не хотели делать ничего лишнего.

Поворот Eau Rouge – худший, в котором только может что-то произойти. Было сложно на кругах, когда начал моросить дождь, и в какой-то момент меня немного занесло боком. К счастью, ничего страшного не произошло, но это не тот поворот, в котором хочется, чтобы что-то случилось».

Серхио Перес (2-й): «Хорошая гонка для команды. Я отлично стартовал и обогнал Шарля Леклера, что и было одной из целей на сегодня. Затем я ехал в своём темпе, а на втором отрезке Макс оказался очень быстрым. Я не мог ничего ему противопоставить. После обгона важно было безопасно доехать до финиша, не повредив машину.

У меня выдался непростой период, но я его преодолел и сегодня заработал для команды много очков.

Мне нужен летний перерыв. Последние несколько гонок получились очень напряжёнными. Я жду отдых, а после него вернусь очень сильным».