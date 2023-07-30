Шарль Леклер: В спринте не удалось выжать максимум

Гонщики Ferrari Карлос Сайнс и Шарль Леклер заработали очки в спринте в Спа, финишировав четвёртым и пятым соответственно. В команде считают, что упустили возможность добиться большего.

Карлос Сайнс (4-й): «У меня был хороший темп на промежуточных шинах, но мы упустили возможность добиться более высокого результата. Пит-стоп имел критически важное значение, и, к сожалению, я потерял на нём несколько ценных позиций. Будем разбираться в причинах, но в остальном команда уверенно провела субботу, и мне было комфортно в таких условиях.

Сейчас всё внимание на воскресенье. Сложно сказать, каким окажется наш темп в гонке, поэтому я предпочитаю быть осторожным в прогнозах. Однако я хочу сложить вместе все составляющие и закончить первую половину сезона хорошим результатом. Давайте снова гоняться!»

Шарль Леклер (5-й): «В спринте не удалось выжать максимум из машины. Как и все, я стартовал на дождевых шинах, а поехал в боксы за промежуточными через круг после Карлоса, что, на мой взгляд, было правильным решением. Я бы потерял много времени, если бы остановился сразу за ним. К сожалению, я всё равно потерял время на пит-лейн, что привело к потере позиций на трассе.

Воскресная гонка во многом будет зависеть от погоды, поскольку команды настроили машины на разные условия, так что присутствует элемент азарта не только с точки зрения стратегии, но и везения. В любом случае, должна получиться отличная борьба, и я с нетерпением жду возвращения в машину».