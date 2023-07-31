Ален Прост обвинил Лорана Росси в некомпетентности

Прямо по ходу сезона в Alpine решили уволить руководителя команды Отмара Сафнауэра и спортивного директора Алана Пермейна. Кроме того, команду покидает и Пэт Фрай, чтобы занять должность главного технического директора в Williams.

Четырёхкратный чемпион мира Ален Прост, много лет работавший в командах из Энстоуна в качестве консультанта, в интервью L’Equipe обвинил бывшего директора Alpine Лорана Росси в некомпетентности.

Ален Прост: «Прежде всего, я должен сказать, что очень привязан к этой команде. И я очень расстроен тем, в каком состоянии она сейчас оказалась. Команда заслуживает большего, у неё есть для этого всё необходимое. Нужно просто заглянуть в историю, чтобы понять, что пошло не так.

Если вы вспомните большие успехи в Формуле 1 за последние 30 лет, то увидите команды с достаточно простой структурой, где нет промышленных организационных схем, построенные вокруг трех или четырех сильных личностей в сочетании с гонщиком-чемпионом.

За годы работы в Renault я много раз слышал в коридорах штаб-квартиры, что Формула 1 – это простой спорт, которым можно управлять из дома с помощью группы людей, находящихся на своем месте. Это было огромной ошибкой, что и доказал последний из директоров, Лоран Росси, которого Лука де Мео (генеральный директор Renault Group) уволил неделю назад.

Росси – яркий пример эффекта Даннинга-Крюгера, когда неспособный руководитель думает, что сможет преодолеть свою некомпетентность за счет высокомерия и отсутствия человечности по отношению к своим людям. Он был боссом Alpine 18 месяцев и с самого начала был уверен, что всё понимает. Его руководство сломало тот импульс, который закладывался в команду с 2016 года для достижения подиума и побед».