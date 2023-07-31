Алонсо: Зимой мы и не мечтали о таких результатах

В воскресной гонке в Спа в Aston Martin заработали очки двумя машинами. Фернандо Алонсо закончил гонку пятым, а Лэнс Стролл – девятым.

Фернандо Алонсо (5-й): «Мне повезло на старте. Я отыграл несколько мест в Eau Rouge, но затем забеспокоился, что не смогу удержать эти позиции на первом круге. Но мы были быстры, смогли удержать позади одну из машин Mercedes и одну из машин McLaren. Это хорошая новость для команды перед летним перерывом.

Машина была в порядке, что добавило мне уверенности. Трасса в Спа требовательна к эффективности машины, и после Сильверстоуна мы беспокоились о том, как она себя поведёт. Но команда изменила некоторые характеристики машины, и это сработало.

Первая половина сезона получилась невероятной. Мы занимаем третье место в Кубке конструкторов, а я – третье место в чемпионате пилотов. До начала сезона мы и не мечтали о таких результатах. Надеюсь, вторую половину сезона мы проведём ещё лучше».

Лэнс Стролл (9-й): «Приятно заработать пару очков, особенно на трассе, где мы не были особенно сильны в этот уик-энд. Мы решили провести длинный первый отрезок на шинах Medium, поскольку на радаре было видно, что идет дождь. Дождь действительно шел на некоторых участках трассы, но воды было слишком мало для промежуточных шин, поэтому я перешёл на Soft. Это было рискованно. Если бы дождь усилился, пришлось бы вновь ехать в боксы, но сейчас понятно, что два пит-стопа были лучшей стратегией.

На последнем отрезке гонки шины Soft были здорово изношены, поэтому я не смог ничего противопоставить атаке Окона.

Для меня начало сезона получилось неоднозначным, но мы знаем, что нужно сделать, чтобы во второй половине чемпионата добиться большего. Тем не менее, команда сделала огромный шаг вперед по сравнению с прошлым годом – и все мотивированы выступать ещё лучше».