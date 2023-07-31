Андреа Стелла: Нам нужно срочно найти решение

После двух отличных Гран При в Сильверстоуне и на Хунгароринге, в Спа команда выступила слабо. Её руководитель Андреа Стелла считает результаты неудачной гонки показательными в поиске путей дальнейшей работы…

Андреа Стелла: «В этот уик-энд мы поняли, над чем нужно работать. В некоторых областях машина действительно прибавила – это подтверждено, но мы увидели области, которые ещё не затронули, при этом они требуют срочного решения.

В частности, эта срочность связана с тем, что вторая гонка после летнего закрытия пройдёт на ещё более скоростной трассе в Монце, и мы не можем выступать там на том уровне, который показали в Спа. Нам нужно срочно найти решение.

Мы извлекли уроки из этого уик-энда. Повышение эффективности машины при низком лобовом сопротивлении входит в список наших задач, но прежде этот приоритет был ниже, чем некоторые задачи, которые мы уже решили. Когда мы занимались этими задачами, у нас не было времени работать над задними крыльями с низким лобовым сопротивлением, что важно для Спа и Монцы».