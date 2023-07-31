Боттас: Мы добились определённого прогресса

В Спа гонщики Alfa Romeo не заработали очков, но ход гонки оценивают оптимистично…

Валттери Боттас (12-й): «В принципе, гонка была неплохой, я доволен нашим темпом и выбранной стратегией, но отыгрывать позиции, когда машины почти равны в скорости, крайне сложно.

Трасса в Спа не подходит нашей машине, есть несколько областей, в которых нам нужно прибавить, а сделать это по ходу дождливого уик-энда оказалось непросто. Тем не менее, мы добились определённого прогресса.

Впереди заслуженный летний отдых, мы сможем восстановить силы и подготовиться ко второй половине сезона».

Гуаньюй Чжоу (13-й): «Неплохая скорость сегодня позволила отыграть несколько позиций. На сухой трассе наша машина более конкурентоспособна, теперь нужно сделать так, чтобы во второй половине сезона она была быстра в любых условиях.

Учитывая стартовые позиции, отыграться было непросто, но я особенно доволен своим последним отрезком, когда из конца пелотона смог подняться на 13-е место.

Я с большим удовольствием отправлюсь домой на летний перерыв, чтобы отдохнуть и набраться сил перед второй половиной сезона. Она начнётся этапом в Зандфорде, где нужна высокая прижимная сила, надеюсь, там мы сможем заработать очки».