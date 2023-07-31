Элбон: Сильная деградация шин помешала заработать очки

Гонщики Williams не заработали очки в Спа – лучшим результатом команды стало четырнадцатое место Алекса Элбона. Алекс считает, что сильная деградация шин Medium помешала ему заработать очки.

Его напарник Логан Сарджент финишировал семнадцатым и тоже пожаловался на деградацию резины.

Алекс Элбон (14-й): «Я хорошо стартовал, но сильная деградация резины в середине отрезка стала неприятным сюрпризом – из-за неё я потерял шансы заработать очки. Уик-энд получился сложным, как и гонка. Мы настроили машину на низкую прижимную силу – было весело, но на втором секторе возникли проблемы, а деградация шин оказалась слишком высокой, особенно на составе Medium.

Мне приходилось слишком сильно нагружать шины, чтобы оставаться впереди соперников на втором секторе, а как только я начинал беречь резину, то сразу оказывался под постоянными атаками. Получился такой замкнутый круг.

Нам нужно разобраться в причинах, почему у нас возникли проблемы в этот уик-энд. В Монце будет наш следующий шанс заработать очки, а на итальянской трассе нужно настраивать машину на такой же уровень прижимной силы. Необходимо сделать выводы из прошедшего уик-энда, чтобы не столкнуться с повторением подобных проблем, когда мы вернёмся на трассы, которые подходят нам».

Логан Сарджент (17-й): «Первые четыре-пять кругов получились действительно хорошими. Я считаю, что мы слишком поздно провели первый пит-стоп, из-за чего многие смогли меня «подрезать», и я оказался позади – немного обидно. После перехода на шины Medium началась сильная деградация.

Сложный день для нас обоих, поэтому предстоит проанализировать причины. Уик-энд сложился не так, как мы ожидали, и это разочаровывает. Но мы перегруппируемся и после перерыва вернёмся отдохнувшими и готовыми к большему».