Эстебан Окон: Я провёл несколько классных обгонов

В воскресной гонке в Спа лучшим результатом Alpine стало восьмое место Эстебана Окона. Его напарник по команде Пьер Гасли финишировал одиннадцатым и очки не заработал.

Эстебан Окон (8-й): «Здорово вернуться в десятку в Спа после нескольких сложных недель, когда мы не зарабатывали очки по независящим от нас обстоятельствам. В целом, я отыгрался, а команда разработала правильную стратегию. Восьмое место – хороший результат после старта с четырнадцатой позиции.

Я провёл несколько классных обгонов, опередив Юки Цуноду и Алекса Элбона. Думаю, это хороший способ завершить напряжённый уик-энд и отправиться на летний перерыв. Важно отдохнуть и набраться сил, чтобы затем атаковать во второй половине сезона.

Я желаю Отмару Сафнауэру, Алану Пермейну и Пэту Фраю всего наилучшего в будущем. Мы им все благодарны за важный вклад в развитие команды».

Пьер Гасли (11-й): «Разочаровывающий день, ведь я не смог заработать очки. Я хорошо стартовал, а затем отыграл несколько позиций во втором повороте. Мне очень не повезло с Оскаром Пиастри, который из-за повреждений машины ехал очень медленно в Eau Rouge и попался мне на пути. Я застрял за ним, и меня обогнали несколько соперников.

Это усложнило задачу, поскольку пришлось отыгрываться. Мы постарались продлить первый отрезок на Soft, ожидая дождь, который пошёл, но оказался недостаточно сильным. В итоге я проехал гонку с одним пит-стопом, и мне немного не хватило, чтобы заработать очки. Некоторые гонки получаются интересными, но нам по-прежнему не хватает мощности.

Впереди летний перерыв, во время которого нужно отдохнуть и подготовиться ко второй половине сезона.

Наконец, я желаю Отмару, Алану и Пэту всего наилучшего в будущем и говорю им большое спасибо за все совместные моменты в этом сезоне».

Отмар Сафнауэр, руководитель команды: «Команда уезжает из Бельгии с десятью заработанными очками, что можно считать прогрессом по сравнению с двумя предыдущими гонками, в которых мы не заработали очки по независящим от нас причинам.

Вероятно, сегодня был шанс двумя машинами заработать очки, ведь Пьер финишировал в шаге от первой десятки, но ему помешало то, что на первом круге он застрял в трафике в Eau Rouge.

Эстебан хорошо поработал и поднялся с четырнадцатого места на восьмое, прекрасно реализовав стратегию двух пит-стопов и проведя несколько чистых и решительных обгонов. Спасибо обоим гонщикам за этот уик-энд: Эстебан сегодня заработал очки, а Пьер вчера финишировал третьим в спринте.

Сегодня была моя последняя гонка с командой. Я благодарю всех за усилия на трассе и на базах в Энстоуне и Вири. Я желаю команде всего наилучшего в будущем».