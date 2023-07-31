Изола: Зрители стоически перенесли капризы погоды

По ходу уик-энда команды из-за дождя очень мало работали на сликах, а в гонке выяснилось, что при прохладной погоде шины Hard не слишком эффективны – и сделали ставку на Medium и Soft.

Марио Изола, Pirelli: «Наконец выдался день с приемлемой погодой, дождь был очень коротким, не оказав существенного влияния на ход гонки. У команд осталось достаточно комплектов сликов, что позволило экспериментировать со стратегией.

Деградация шин Soft и Medium соответствовала нашим прогнозам, учитывая относительно низкую температуру трассы, а вот шины Hard оказались недостаточно конкурентоспособны – их в гонке использовал только один гонщик на небольшом числе кругов. Два других состава проявили себя хорошо, продолжительность отрезков зависела от того, атакует ли гонщик с первых кругов или бережёт резину, что позволило трём гонщикам проехать дистанцию гонки всего с одним пит-стопом.

Я хочу поблагодарить зрителей – в этот уик-энд их было 380 тысяч, которые стоически перенесли плохую погоду. Они были вознаграждены великолепным шоу, отчасти благодаря формату с субботним спринтом.

Мы останемся в Спа, чтобы во вторник и среду провести тесты прототипов новых шин вместе с Aston Martin и McLaren. Программа тестов будет во многом зависеть от погоды».