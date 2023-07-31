Отмар Сафнауэр: Я не печалюсь за себя

В пятницу в Спа было объявлено, что Отмар Сафнауэр покинет пост руководителя команды Alpine после всего 18 месяцев работы. Кроме того, команда рассталась со спортивным директором Аланом Пермейном, а технический директор Пэт Фрай ушёл сам, чтобы в конце года занять аналогичную должность в Williams.

Сафнауэр выразил сожаление по поводу расставания с теми сотрудниками, с кем он работал в Alpine…

Отмар Сафнауэр: «Судя по всему, сотрудникам команды понравилось работать со мной. Мы провели вместе 18 месяцев, они оценили некоторые мои лидерские качества и отношение к людям, уважение к ним и мотивацию. Быть достойным человеком — это очень многое значит для меня.

Я не печалюсь за себя или кого-то ещё – только за хороших людей, которые продолжают работать в Alpine.

Алан Пермейн провёл в командах из Энстоуна 34 года. Мы здорово с ним сработались. Он – настоящий профессионал, на которого всегда можно положиться».