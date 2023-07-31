Тото Вольфф: Прежние проблемы вернулись

Руководитель команды Mercedes Тото Вольфф после гонки в Спа признал, что вернувшаяся раскачка машин и перегрев шин не позволили добиться большего.

Тото Вольфф: «Среди наших соперников гонщики Aston Martin, Ferrari и McLaren. В это уравнение сейчас можно включить и Серхио Переса. Кажется, все мы следуем схожими путям развития машин, но в Спа только одна машина была быстрее всех — иногда на полторы секунды на круге, когда Макс атаковал в начале отрезков.

Мы найдём решение. Я видел телеметрию и разговаривал с гонщиками – главным ограничивающим фактором была раскачка машин, преследовавшая нас в прошлом сезоне. Машина раскачивалась на каждой прямой. Даже в Blanchimont Льюису приходилось приподнимать ногу с педали газа, хотя обычно он легко проходится газ в пол.

Машина раскачивается на прямой, шины перегреваются на торможении – прежние проблемы вернулись и стали для нас главным сдерживающим фактором в этот уик-энд».