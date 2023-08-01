Абитебул: Alpine пострадала от самоуверенности владельцев

Бывший руководитель Renault F1 Сирил Абитебул в интервью franceinfo:sport комментировал ситуацию в своей бывшей команде, которая теперь называется Alpine.

Сирил Абитебул: «Команда Alpine пострадала не только от нетерпения руководства, но и от излишней самоуверенности в начале сезона. Если ты не способен смотреть в лицо реальности, то через некоторое время начинаешь жить иллюзией.

Почему Лоран Росси обозначил рубеж 100 Гран При до борьбы за титул. Почему не 120, почему не 80. Я не понимаю. Составляя такой план, вы сразу можете быть уверены, что он не сбудется, поскольку не знаете, что за это время придумают соперники. Никто из них не остановит работу в преддверии 99-го Гран При Alpine с Лораном Росси».