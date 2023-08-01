FIA и FIM будут вместе бороться с разжиганием ненависти

FIA и FIM подписали Хартию о борьбе с разжиганием ненависти в интернете в адрес спортсменов и других участников соревнований.

Сейчас FIA ведет переговоры с МОК и ФИФА, а также с представителями руководящих органов легкой атлетики, регби и других видов спорта.

Мохаммед Бен Сулайем, президент FIA: «Подписание Хартии с FIM является частью нашей миссии по созданию глобальной коалиции, призванной положить конец разжиганию ненависти в спорте.

Мы благодарны [президенту FIM] Хорхе Виегасу и его команде за поддержку, оказываемую нам в борьбе с оскорблениями в Интернете, которые стали бедой для всего спорта. Только совместными усилиями мы сможем добиться изменений в поведении и нормативной базе».