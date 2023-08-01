Гасли: Заднее антикрыло Элбона будет мне сниться

Начав гонку 12-м, Пьер Гасли неплохо стартовал и надеялся отыграться за счёт стратегии одного пит-стопа, но помешал быстрый износ шин и преимущество Williams Алекса Элбона в скорости на прямых.

Пьер Гасли: «Я хорошо стартовал, отыграв две позиции по внутреннему радиусу и был уверен, что всё сделал верно, пока не увидел машину Пиастри, после аварии ехавшую впереди на 150 км/ч медленнее остальных. Я ударил по тормозам и просто застрял сзади, пока остальные меня обгоняли. В итоге, я оказался 17-м.

Потом я потерял некоторое время на пит-стопе, уступив позицию Алексу – и провёл позади несколько кругов – никак не удавалось его обогнать. Заднее антикрыло машины Элбона будет сниться мне в кошмарах. Это удивительно, насколько машина Williams быстра на прямых.

Очевидно, что с этим нам предстоит разобраться. В этот уик-энд почти совсем убрали прижимную силу ради большей скорости, но я всё равно ему уступал».