Изола: Шины для сильного дождя сейчас бесполезны

В Pirelli разработали и протестировали новые шины для сильного дождя, не требующие прогрева в термочехлах. Командам они понравились – все согласились их использовать, но руководитель Pirelli Motorsport Марио Изола признал – в реальной гонке они вряд ли понадобятся, разве что за автомобилем безопасности. На большой скорости они отводят слишком много воды – видимость будет нулевой.

Марио Изола: «Нужно разделять две проблемы. Одна из них – плохая видимость, другая – высокая эффективность дождевых шин.

На тестах новых дождевых шин, для которых не нужен предварительный прогрев в термочехлах, мы увидели, что в Фьорано и Поль Рикар они позволяют проезжать круги на пять-шесть секунд быстрее, чем на старых шинах, а прогрев не был проблемой.

Именно поэтому я отправил запрос на смену шин, который поддержали все команды, поскольку у них были отчеты по результатам тестов. Они согласились с тем, что переход на новые шины – это шаг в правильном направлении, но их характеристики пока не позволяют сделать гладкий переход на промежуточную резину и обратно.

Мы много раз обсуждали проблему плохой видимости в условиях дождя, FIA и команды работают над некоторыми устройствами, способными улучшить видимость за счет уменьшения брызг, летящих не только из-под шин, но и из диффузора.

Но если резина для сильного дождя сейчас может использоваться только за автомобилем безопасности, я согласен тем, что в данный момент она бесполезна.

Мы должны решить, в каком направлении двигаться в будущем, чтобы разработать продукт, необходимый для Формулы 1».