Майк Крак: Я говорил, что наступят сложные времена

В Бельгии руководитель команды Aston Martin Майк Крак признал, что был готов к постепенному ухудшению результатов на фоне прогресса соперников…

Майк Крак: «Когда в начале сезона мы поднимались на подиумы, я всегда говорил, что однажды наступят трудные времена – и они наступили гораздо раньше, чем нам бы хотелось.

Но такова реальность Формулы 1. Здесь очень высокий уровень конкуренции. Все команды работают и прогрессируют, расстановка сил постоянно меняется. Для того, чтобы просто сохранить свою позицию, нужно проделать невероятный объем работы.

Очень важно, что в Бельгии мы прибавили, значит, работа идёт в верном направлении. Каждый сотрудник команды потратил огромное количество часов. Всегда важно видеть, что ваша работа окупается, иначе вы делаете шаг назад и прогрессировать становится всё труднее.

Это очень позитивно для команды, вы видите, что, работая вместе можете улучшить машину, но это только первый шаг. Мы всё ещё далеки от подиума, нам нужно сделать гораздо больше».