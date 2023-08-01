Марко: Между Максом и его инженером нет проблем

По ходу уик-энда в Спа Макс Ферстаппен дважды открыто возразил своему инженеру Джанпьеро Ламбьязе, но консультант Red Bull Хельмут Марко в эфире ServusTV заявил, что никакого конфликта между ними нет.

Хельмут Марко: «Я слышал, что во время летнего перерыва они собираются вместе провести пару дней на острове в Средиземном море. Я всегда на связи, если возникнут какие-то противоречия, готов сыграть роль посредника (смеётся).

Они оба работают на очень высоком уровне, уважают друг друга. У Джанпьеро итальянские корни, Макс тоже весьма темпераментный парень. Мы просто знаем предысторию, поэтому нам эти слухи кажутся смешными, но я не могу рассказать вам всё.

Конечно, у Макса есть свои идеи, например, сделать дополнительный пит-стоп в конце гонки, чтобы оставить за собой лучший круг. Но это не стоило такого риска.

Оба наших гонщика здорово провели уик-энд. Ситуацию немного осложнил штраф Макса, но в гонке всё вновь прошло идеально, за исключением момента на мокром асфальте в Eau Rouge».