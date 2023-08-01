Бывший гонщик Формулы 1, комментатор Sky Sports F1 Мартин Брандл подвёл итоги Гран При Бельгии…

В формате с субботним спринтом уик-энд Формулы 1 получается более насыщенным. Четыре из пяти сессий дают значимый результат – и этот формат постепенно набирает популярности.

Мне не кажется правильным то, что квалификация проводится в пятницу днем, а гонка – в воскресенье, что лишает множество [работающих в пятницу] людей возможности увидеть квалификацию на автодроме.

Погода была странной даже для Спа. В один момент нужно было крепко удерживать зонтик, в другой надевать солнцезащитные очки, футболку и шорты.

Пятничная тренировка на влажной трассе разочаровала. Команды не смогли поработать с полными баками и вынуждены были гадать о том, какие настройки подвески и аэродинамики лучше подойдут для воскресной гонки, когда прогноз обещал сухую погоду.

Дирекция гонки объявила, что эта сессия не будет соревновательной, чтобы команды и гонщики не слишком усердствовали в ожидании того, что в случае отмены квалификации результаты первой тренировки определят их позиции на старте. Меня это расстроило. Болельщики заслуживали большей активности.

В квалификации было приятно наблюдать, как гонщики боролись с постоянно меняющимися условиями и в конце перешли на слики.

Макс Ферстаппен получил штраф с потерей пяти мест за новую коробку передач, но в переменчивых условиях с трудом смог пробиться с финал квалификации.

Показательно, что, несмотря на очень уверенное лидерство в чемпионате, он был весьма расстроен произошедшим, хотя его друг и гоночный инженер Джанпьеро Ламбьязе ответил по радио, что это не первый и не последний раз.

В финале квалификации Макс показал лучшее время с впечатляющим отрывом в восемь десятых и после штрафа стартовал в гонке шестым, а с поула её начинал Шарль Леклер.

После этого прошла квалификация к спринту и спринт, во всех Макс был быстрейшим, но настоящим событием стало выступление Оскара Пиастри на McLaren.

Старт отложили, потом проехали несколько кругов за автомобилем безопасности. Состояние трассы улучшилось, так что все захотели перейти на промежуточные шины, как только стало ясно, что скоро объявят старт.

И вновь, на мой взгляд, дирекция гонки проявила излишнюю осторожность. Парадокс заключался в том, что множество гонщиков заехали на мокрую пит-лейн с 250 сотрудниками команд, в хаотичном порядке останавливаясь и выезжая, едва не сталкиваясь друг с другом.

Многие ключевые сотрудники, да и болельщики, резонно задавались вопросом: зачем мы вообще возим по всему миру шины для сильного дождя, обязательные для использования за автомобилем безопасности, если рестарт объявляется только тогда, когда трасса подходит для промежуточных шин, которые потом быстро меняют на слики.

Ферстаппен и Пиастри стартовали с первого ряда, при первой возможности Оскар сменил шины и возглавил спринт. Он уверенно и спокойно справлялся с давлением в свои 22 года при относительно небольшом опыте в Формуле 1.

Когда Фернандо Алонсо вылетел в гравий, что для него совсем не характерно, став причиной выезда автомобиля безопасности, Ферстаппен опередил Пиастри и выиграл гонку. В McLaren выбрали настройки на значительно более высокую прижимную силу, чем в других командах, что помогло в дождь, но помешало в воскресной гонке.

Пьер Гасли финишировал третьим в спринте – позитивный результат для него и команды Alpine, где, видимо, решили ускорить процесс смены руководства.

Я был потрясен массовым принудительным увольнением опытных сотрудников Формулы 1. Судя по всему, увольнения ещё не закончены. Можно предположить, что в команду придут мудрые и знающие люди, о которых мы пока не знаем.

Публичное увольнение руководителя команды Отмара Сафнауэра и спортивного директора Алана Пермейна в середине уик-энда, когда им ещё нужно было завершить работу на пит-уолл, выглядело жестоким даже для мира Формулы 1.

Перед стартом Гран При в паддоке все обсуждали, сколько времени потребуется Максу, чтобы выйти вперед. Это произошло несколько позже, чем ожидалось, на 17-м круге, поскольку, несмотря на хороший старт, которому способствовало столкновение Карлоса Сайнца и Пиастри, пытавшихся поделить один и тот же участок трассы в печально известном первом повороте, Ферстаппену хватило терпения позаботиться о своих шинах, чтобы потом создать отрыв от Хэмилтона, Леклера и своего напарника Переса. Он видел их всех впереди и не особенно торопился.

Столкновение в первом повороте было классическим для Спа. С первого ряда Перес резко повернул вправо, чтобы прижать Хэмилтона, а затем резко влево, чтобы занять лучшую траекторию в первом повороте. Подобная стратегия рискованна на любой трассе.

Хэмилтон оказался позади, а за ним Сайнс заблокировал колесо. Пиастри ехал на внутреннем радиусе, перед ним было много пространства, к котором неожиданно оказалась Ferrari Сайнса. Обидно, что в результате мы потеряли двух гонщиков из группы лидеров, хотя выбор McLaren в пользу высокой прижимной силы, скорее всего, сильно помешал бы Пиастри, как и Ландо Норрису на другой машине McLaren, в итоге финишировавшему седьмым.

Машина Пиастри со сломанной рулевой тягой медленно ехала в направлении Eau Rouge, в результате пострадал ещё и Джордж Расселл. Вероятно, именно поэтому Пиастри решил не возвращаться на пит-лейн по скоростному финальному сектору.

В Mercedes вновь показали неплохую скорость, но не поднялись на подиум ни в одной из гонок. Из-за проблем с аэродинамикой машина выглядела неважно. Сила команды позволяет ей уверенно держаться на втором месте в Кубке конструкторов, но справиться с этой машиной ей пока не удаётся.

В Ferrari хорошо выглядели как на мокрой, так и на сухой трассе. Леклер поднялся на подиум, заняв третье место, но отстав на 32 секунды от Макса, стартовавшего на пять позиций позади. Похоже, в Ferrari решили проблемы с быстрой деградацией шин.

Перес на другой машине Red Bull финишировал вторым, в 22 секундах позади от напарника. Когда Макс догнал Серхио, он словно ехал на машине другой команды (это для любителей теории заговора). Он смог сохранить скорость и спокойно вышел вперёд, продолжая экономить ресурс шин. По моему опыту, этому очень трудно научиться.

В Aston Martin несколько прибавили после недавней потери формы, хотя Алонсо, занявший пятое место, уступил победителю 56 секунд, а не держал Макса в поле зрения, как в начале сезона.

Я покинул Спа, довольный сотнями тысяч болельщиков, которые терпели непогоду, так и всеми 20 гонщиками и 10 командами, потому что это был по-настоящему сложный уик-энд, в который всем нужно было оставаться на высоте.