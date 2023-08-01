Юки Цунода: Я готов к борьбе с Риккардо

Две гонки назад у Юки Цуноды появился новый напарник – Ника де Вриза заменил Даниэль Риккардо. Японский гонщик AlphaTauri признал, что сможет многому научиться у опытного австралийца, но уступать не собирается.

Юки Цунода: «Для меня ситуация совершенно изменилась. Теперь мой напарник – не только опытный, но и очень быстрый гонщик. Я уже успел это почувствовать.

Кроме того, он совсем иначе ведёт себя в команде – совсем не так как я, скорее наоборот. Я многому научусь у Риккардо, но и прессинг сейчас гораздо выше. И под влиянием этого прессинга я излишне спешил в некоторых ситуациях и уже допустил пару ошибок. Но в Спа мне удалось собрать всё воедино в воскресной гонке. Это было непросто, но я счастлив и готов к борьбе с ним во второй половине сезона».