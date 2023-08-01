Руководитель Ferrari Фредерик Вассёр не согласен с теми, кто считает, что доминирование Макса Ферстаппена вредит Формуле 1…

Фредерик Вассёр: « Успехи Макса не вредят Формуле 1. Очевидно, что это всем остальным нужно добиться большего.

Всем не хватает стабильности. Расстановка сил между вторым и 11 местом постоянно меняется, а Макс отлично справляется со своей работой. И в этом нет его вины. Мы не можем жаловаться на Макса или Red Bull.

Невозможно разделить вклад гонщика и команды. Гонщик тоже участвует в разработке и настройке машины, внося свой вклад. В его случае вы видите результат и большую разницу между двумя напарниками, но это не моя проблема, а проблема Red Bull».