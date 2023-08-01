Вести: Работа в Mercedes не мешает борьбе в Формуле 2

В Mercedes подтвердили, что гонщик их молодёжной программы Фредерик Вести примет участие в первой тренировке в Мехико.

Сейчас молодой датчанин сражается за титул в Формуле 2, параллельно работая на симуляторе Mercedes в Брэкли для команды Формулы 1 – и считает, что одно не мешает другому.

Фредерик Вести: «Все началось в прошлом году, я переехал в Великобританию и отработал на симуляторе почти 45 дней. И в этом году всё так же – когда я не выступаю в Формуле 2, я работаю на симуляторе.

Я знаю, что чем лучше выступаю, тем больше будет возможностей. Поэтому сейчас мой главный приоритет – Формула 2. Во время перерыва все мы немного отдохнём, а после этапа в Монце я буду «жить» на симуляторе Mercedes.

Участие в молодёжной программе Mercedes – это привилегия, то, ради чего я много работал. Они дают мне все, что нужно для успеха – возможность работы с лучшими инженерами и гонщиками, что добавляет уверенности. И работа на симуляторе тоже помогает совершенствоваться.

Но главное, что помогло мне в этом сезоне – тесты за рулём Формулы 1 в конце прошлого года в Абу-Даби. Они изменили мое мировоззрение. Прежде я никогда не пилотировал машину Формулы 1. Я мечтал об этом, но не был уверен, что моя мечта сбудется, а когда она сбылась, я смог как бы отложить Формулу 1 в сторону и на 100% сосредоточиться на Формуле 2, которая в будущем, надеюсь, приведет меня в Формулу 1».