Алонсо: В Alpine так и не оценили, что я для них сделал

В Спа было объявлено об увольнении Отмара Сафнауэра с поста руководителя команды Alpine. Гонщик Aston Martin Фернандо Алонсо в интервью для BBC Sport, которое было записано на этапе в Бельгии ещё до новостей о переменах в руководстве, рассказал, что в Alpine не оценили его вклад в развитие команды, и сами в прошлом году не спешили продлевать с ним контракт.

Фернандо Алонсо: «Я не чувствовал, что ко мне относились без уважения, однако реальность такова, что переговоры затягивались. Мы начали говорить о продлении контракта в дни Гран При Австралии 2022 года, и переговоры продвигались очень медленно, но не по моей вине.

Я был готов продлить контракт, поскольку меня всё устраивало. Машина 2022 года была быстрой, я был доволен своей формой и нашими возможностями на будущее. Но переговоры продвигались медленно, и они даже не переложили на бумагу то, что мы уже обсудили.

Параллельно я слышал все эти комментарии о моём возрасте и тому подобных вещах, которые продолжали делать Лоран Росси и Отмар Сафнауэр.

Это их стиль ведения дел или стиль Отмара. После результатов этого года он должен был вести себя тихо и вообще ничего не говорить. Несмотря на результаты Aston Martin и его достижения, он всё ещё продолжает говорить и гордиться своими решениями. Это просто невероятно, потрясающе».

Отвечая на вопрос, считает ли он, что в Alpine недооценили его вклад в команду, Фернандо Алонсо сказал: «100%. И до сих пор не оценили.

Когда ты максимально выкладываешься каждый уик-энд, и учитывая то, сколько всего я сделал для Renault, начинаешь принимать близко к сердцу, когда кто-то сомневается в твоих способностях, возрасте и тому подобных вещах. И ты просто пытаешься доказать, что сейчас переживаешь лучший период в своей карьере. Результаты говорят сами за себя – это лучший способ ответить».