Андретти: Мы будем строить машины Формулы 1 в США

Руководитель проекта Andretti Cadillac Майкл Андретти позитивно оценивает вероятность того, что в FIA одобрят заявку его команды на участие в Формуле 1. В данный момент в Индиане полным ходом идёт строительство базы команды, на которой Андретти планируют проектировать и собирать машины Формулы 1.

Майкл Андретти: «Наши руководители проектов постоянно информируют меня о ходе дел. Строительство новой базы в Фишере, штат Индиана, идёт в соответствии с графиком. Мы надеемся, что сможем переехать со старой базы в конце 2024 года.

Мы инвестируем серьёзные средства и хотим под одной крышей расположить все наши североамериканские проекты и команду Формулы 1. Наша первая машина будет построена в Европе, но затем всё производство переедет в США. Мы станем первыми, кто построит машину Формулы 1 в США.

Я настроен оптимистично относительно вердикта FIA. Я надеюсь, что они объявят решение в ближайшие несколько недель. В любом случае, мы продолжаем подготовку на полной скорости. В команде уже есть 25 сотрудников, и их количество постоянно растёт. В Cadillac тоже серьёзно включились в работу».

Говоря о гонщиках, которые могут получить приглашение в команду Формулы 1, Майкл Андретти назвал Колтона Херту и Алекса Палоу.

«У меня нет ни малейших сомнений, что Алекс и Колтон готовы к Формуле 1, – продолжает Андретти. – Я бы прямо сейчас посадил их за руль.

В прошлом одним из напарником Колтона был Ландо Норрис, и они выступали на одном уровне. Посмотрите на результаты Ландо в Формуле 1, и вы поймёте, на что способен Колтон».