В интервью Sporza Льюис Хэмилтон говорил о расстановке сил и преимуществе Red Bull…

Льюис Хэмилтон: «Сейчас невозможно победить Red Bull, если они не сломаются. Они на восемь десятых или на секунду быстрее на круге, чем все остальные.

Я ничего не могу с этим поделать. Хочу ли я быть таким же быстрым, как они? Конечно. Хотел бы я иметь такую же быструю машину, как они? Конечно.

Никто в Mercedes не доволен тем, что мы позади. Работа идёт, мы постоянно прибавляем. В этом году у нас были подиумы, второе место, поул – это здорово. Мы делаем небольшие шаги и ищем тот большой шаг, который позволит бороться за лидерство. Это непросто, но все работают над этим. Сложности закаляют характер и силу команды, однажды мы вернемся туда, где должны быть».