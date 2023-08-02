Перес: В Alpine Сафнауэру не хватило времени

Серхио Перес работал с Отмаром Сафнауэром ещё в Force India и удивлён известием о его увольнении из Alpine прямо по ходу сезона…

Серхио Перес: «Я на самом деле удивлён, учитывая, как быстро это произошло. Отмар – замечательный человек, любому специалисту на таком посту нужно время.

Я считаю, что в Alpine Сафнауэру просто не хватило времени, чтобы по-настоящему проявить свой потенциал, который, как я знаю, огромен. Я видел, каких успехов он добивался в других командах с ограниченным бюджетом и с нормальным бюджетом тоже.

Очень жаль, что они расстались, но кто бы ни пришёл на этот пост, ему тоже понадобится время – путь к успеху в Формуле 1 может продолжаться очень долго».