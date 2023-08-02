Пол Стоддарт: Увольнение Сафнауэра – большая ошибка

В авторской колонке для RacingNews365 бывший руководитель команды Minardi Пол Стоддарт назвал серьёзной ошибкой решение Alpine уволить Отмара Сафнауэра.

Пол Стоддарт: «Я знаком с Отмаром двадцать лет и знаю, каково это – быть руководителем команды, какое давление на вас оказывается и что ваша работа порой незаметна со стороны.

В Alpine допустили большую, большую ошибку. Нет никакого смысла в том, чтобы таким образом избавляться от высшего руководства, и я не представляю, кого они пригласят на эту должность.

Судя по всему, у нового временного руководителя команды Брюно Фамена нет никакого опыта. Представляю, что он почувствует, когда он придёт на первый в своей жизни брифинг руководителей команд в этом «Пиранья-клабе».

Я правда не понимаю. Отмар – умный руководитель, у него за плечами десятки лет опыта. И уволить его так, как они это сделали, в разгар гоночного уик-энда, это худший шаг с точки зрения PR, который только можно представить.

Я был очень разочарован, узнав эту новость. Мне казалось, что в Alpine больше здравого смысла. Возможно, у них есть какие-то свои причины и в будущем что-то прояснится, но сейчас я этого не вижу.

Они могли сделать это во время летнего перерыва, не привлекая лишнего внимания. Когда вы избавляетесь от кого-то, важно понимать, что за этим стоит чёткий продуманный план. Но пока я не услышал ничего, говорящего о том, что они всё продумали. Это же касается и увольнения спортивного директора Алана Пермейна. Зачем делать что-то подобное после 30 лет работы?

Это безумие. Я не понимаю. Я не думаю, что в будущем историки назовут это решение разумным».