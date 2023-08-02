Слухи: AlphaTauri сменит название на Hugo Boss

Немецкий производитель модной одежды Hugo Boss может стать новым титульным спонсором команды из Фаэнцы, которая сейчас выступает в Формуле 1 под маркой AlphaTauri.

Консультант Red Bull по автоспорту Хельмут Марко говорил, что со следующего года AlphaTauri сменит название и больше не будет рекламировать одноимённого производителя одежды. Как стало известно изданию Racingnews365, в Red Bull пытаются найти нового титульного спонсора для своей второй команды.

В данный момент переговоры ведутся с компанией Hugo Boss. По слухам, Hugo Boss может не только дать название команде из Фаэнцы, но и выкупить права на торговую марку одежды AlphaTauri у Red Bull.

Среди других возможных титульных спонсоров AlphaTauri называется польская нефтяная компания Orlen, чьи логотипы уже присутствуют на машинах Даниэля Риккардо и Юки Цуноды.