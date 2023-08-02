Суд ЕС приостановил санкции в адрес Никиты Мазепина

Европейский суд юстиции вынес второе временное постановление, приостанавливающее санкции в отношении российского гонщика Никиты Мазепина. Об этом ТАСС рассказали в команде Мазепина.

"В новом раунде суд снова поддержал Никиту Мазепина, поскольку сохраняется необходимость в принятии временных мер для предотвращения серьезного и непоправимого ущерба спортсмену, — сообщили в команде гонщика. — Совет ЕС не представил убедительных доказательств обратного. Никита Мазепин сохраняет право на въезд в ЕС для переговоров с командами Формулы 1 и участия в других соревнованиях. Он также может получать доход в связи с гоночной деятельностью и вести переговоры со спонсорами".

2 марта стало известно, что Европейский суд юстиции разрешил Мазепину въезд на территорию Евросоюза для переговоров с командами Формулы 1 и участия в других чемпионатах. Совет ЕС не принял во внимание данное постановление и продлил санкции в отношении Мазепина еще на один семестр, после чего адвокаты российского гонщика подали еще одно заявление в Европейский суд юстиции.