Тото Вольфф прокомментировал переговоры с Хэмилтоном

Льюис Хэмилтон неоднократно говорил, что готов подписать новый контракт с Mercedes, как только юристы согласуют все детали. Время идёт, а контракт до сих пор не подписан. Это породило слухи, что на самом деле переговоры проходят не так гладко, как хотелось бы Льюису и команде.

Среди звучавших предположений было и такое, что Хэмилтон после завершения спортивной карьеры хотел бы получить статус посла марки Mercedes, но компанию не устраивают его условия. Однако в Спа руководитель команды Тото Вольфф прояснил, что новое соглашение охватывает только тот период времени, когда Льюис будет выступать в Формуле 1, и никак не связано с планами гонщика после завершения карьеры.

«Мы не говорим о роли посла марки для Льюиса, когда он завершит карьеру, эта тема вообще не является частью текущих переговоров о контракте, – заявил Тото Вольфф. – Думаю, впереди у Льюиса ещё много лет в качестве гонщика, и сейчас речь идёт только о том, чтобы «причесать» все детали контракта.

Я знаю, что со стороны может показаться странным, почему мы до сих пор ничего не подписали. Но речь идёт о тривиальных вещах, которые просто нужно уточнить в контракте».