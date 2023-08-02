В Спа начались тесты Pirelli

Во вторник и среду в Спа пройдут тесты шин Pirelli с участием двух команд – Aston Martin и McLaren.

Планировалось тестировать прототипы сликов, не нуждающихся в предварительном прогреве в термочехлах, на сезон 2024 года, но с одной стороны прогноз погоды в Спа неблагоприятный – ожидаются дожди, с другой – отказ от термочехлов перенесли на 2025-й, так что программа может быть пересмотрена.

При этом, официального решения по поводу продления контракта с Pirelli на поставку шин пока нет.

В Aston Martin сегодня за руль сядет Лэнс Стролл, в McLaren – Оскар Пиастри.