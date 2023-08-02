Вандорн: Я получил удовольствие от каждого круга

В среду Стоффель Вандорн впервые сел за руль Aston Martin AMR23, отработав день на тестах Pirelli. На мокрой трассе бельгийский гонщик проехал 53 круга, после коротко прокомментировал проделанную работу.

Стоффель Вандорн: «Было здорово сегодня вернуться за руль Формулы 1 и пилотировать AMR23. Прошло довольного много времени с того момента, когда я в последний раз садился за руль Формулы 1, и я впервые опробовал машину Aston Martin. Особенно приятно, что это произошло в Спа, так что даже дождь не помешал.

С утра я работал с дождевыми шинами, а днём, когда условия улучшились, перешёл на промежуточные. Машина отлично управлялась в таких условиях, и я получил удовольствие от каждого круга».

Накануне основной гонщик команды Лэнс Стролл проехал 71 круг.