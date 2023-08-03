Бенедетто Винья: Результаты Ferrari ниже ожиданий

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В начале года в Ferrari говорили о планах регулярно бороться за победы, но на прошлом этапе в Спа Шарль Леклер всего лишь в третий раз в сезоне поднялся на подиум. Исполнительный директор Ferrari Бенедетто Винья констатировал, что результаты команды не соответствуют ожиданиям руководства.

Бенедетто Винья: «Гонки – наше наследие, и больше, чем когда-либо, стимул для инноваций. Мы всегда должны поддерживать стремление к прогрессу, поскольку это стремление нашего основателя. Мы с большими надеждами начинали сезон Формулы 1, но наш уровень конкурентоспособности оказался ниже ожиданий.

В последних гонках, таких как в прошлый уик-энд в Спа, мы увидели некоторые признаки улучшений. Очевидно, что мы хотим продолжать прогрессировать, и для этого работаем днём и ночью, чтобы сделать машину конкурентоспособнее».