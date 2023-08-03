Боттас: Наши возможности зависят от других команд

В последний раз Валттери Боттас зарабатывал очки в середине июня в Монреале. Гонщик Alfa Romeo рассказал, что команда продолжает готовить новинки, которые появятся на машине после летнего перерыва, но не только от этого зависят шансы на финиш в первой десятке.

«Нам нужно всё проанализировать и отдохнуть, чтобы набраться сил на вторую половину сезона, – приводит слова Валттери Боттаса издание Racingnews365. – Мы разрабатываем кое-что новое, но наша форма во многом будет зависеть от остальных команд. Если они смогут прибавить, то расстановка сил не изменится. Однако не так много команд продолжат привозить серьёзные новинки, поэтому я надеюсь, что мы сможем более регулярно финишировать в десятке.

В Спа в обеих квалификациях мы не смогли выбрать правильный момент для выезда на трассу. Нет сомнений, что гоночный темп машины важен, но если мы хотим зарабатывать очки, помимо скорости, нам нужно и всё остальное делать идеально».