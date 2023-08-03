Будковски: В Renault тратят недостаточно на Формулу 1

В Формуле 1 продолжают обсуждать увольнение Отмара Сафнауэра с поста руководителя команды Alpine. Марцин Будковски, оставивший пост исполнительного директора Alpine в январе 2022 года, в эфире телеканала Viaplay Sport Polska заявил, что в руководстве концерна Renault ждут успехи, но не желают инвестировать для этого значительные средства.

Марцин Будковски: «В целом, моё мнение о последних событиях схоже с мнением Алена Проста. Мы с ним разговаривали вскоре после того, как было объявлено о переменах в команде.

Честно говоря, меня всё это расстраивает, поскольку я много лет работал в команде, и она по-прежнему мне близка. Я знаю многих сотрудников и продолжают поддерживать с ними контакты. Они заслуживают лучшего – и лучших результатов, и лучшего руководства.

Проблема Renault в Формуле 1 в том, что у них всегда были высокие амбиции, но недостаточно финансовых ресурсов. Каждый год амбиции всё росли, но ресурсы на это не выделялись. Члены совета директоров Renault никогда не хотели об этом слышать.

Отмар провёл много лет в Формуле 1 с разными командами и знает, что нужно для победы, и как сложно её достичь. Он знает, сколько денег нужно потратить на команду, чтобы она стала побеждать, и сколько времени потребуется для достижения успеха. Вероятно, в Renault не оценили такой подход.

Результаты Aston Martin и McLaren этого сезона показывают, что прогресс можно ускорить. Прогресс – нелинейный процесс, но результаты соперников точно не помогли ситуации в Alpine».