Гран При Moscow Raceway: Подрифтим?

Последний месяц лета на подмосковном автодроме международного класса Moscow Raceway пройдет в ожидании очередного этапа чемпионата по дрифту. В его преддверии автолюбители смогут попробовать «обогнать» мастера спорта и руководителя Russian Drift Series Дмитрия Добровольского.

Специальные подарки от автодрома получит каждый участник автомобильных трек-дней, который сумеет набрать меньше штрафных баллов (520), чем Дмитрий Добровольский – ждём новых претендентов на победу!

Что такое Гран При Moscow Raceway?

Соревнования, в которых не важна ваша скорость, а значит – неважно, сидите вы за рулем McLaren или старенькой «Волги». Главная задача – показать максимально стабильный результат в течение 4-х кругов.

Узнать подробнее о правилах Гран-при Moscow Raceway и ознакомиться с текущими результатами можно по ссылке: https://club.moscowraceway.ru/gp-mrw

Справка: ДМИТРИЙ ДОБРОВОЛЬСКИЙ

Вице-чемпион России по шоссейно-кольцевым гонкам в классе «Туринг» мастер спорта России, владелец и руководитель Российской Дрифт Серии.