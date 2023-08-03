Имя Alfa Romeo останется в Формуле 1

В конце сезона истекает контракт между Alfa Romeo и Sauber, по которому в названии швейцарской команды присутствует итальянский автопроизводитель. По информации Racingnews365, с 2024 года команда из Хинвила будет выступать под названием Sauber, а в 2026-м сменит брендинг на Audi.

Несмотря на прекращение сотрудничества с Sauber, название Alfa Romeo останется в Формуле 1. По информации итальянской прессы, в 2024-м логотипы компании появятся на машинах Haas – так будут называться силовые установки Ferrari, которые использует американская команда.

Официальное сообщение о контракте между Haas и Alfa Romeo ожидается в дни Гран При Италии, который пройдёт 1-3 сентября.