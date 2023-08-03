Команда Формулы Е намекнула на интерес к Феттелю

Команда ABT Cupra, выступающая в Формуле Е, намекнула на интерес к Себастьяну Феттелю. Немецкий коллектив после завершения сезона в электрической гоночной серии завершил сотрудничество с Робином Фряйнсом и сейчас активно ищет гонщика на его замену.

Руководитель команды Томас Бирмайер так ответил на вопрос, кто может заменить Фряйнса: «Планы Робина на будущее не совсем совпадают с нашими планами. Кто его заменит? Возможно, мы рассмотрим кого-нибудь из Швейцарии. В этой стране есть гонщик, который заботится об окружающей среде и прилагает большие усилия для обеспечения устойчивого развития».

Себастьян Феттель как раз живёт в Швейцарии и активно занимается вопросами экологии и защиты окружающей среды, поэтому Бирмайер мог намекать на четырёхкратного чемпиона мира. Впрочем, руководитель команды вполне мог и пошутить или иметь в виду кого-нибудь другого. Например, чемпиона мира Формулы Е Ника де Вриза, который недавно остался без работы.