Лео Турини о перспективах Ferrari: Я не питаю иллюзий

В Спа Шарль Леклер в третий раз в сезоне поднялся на подиум. Ветеран итальянской гоночной журналистики Лео Турини прокомментировал результаты Скудерии в первой половине сезона.

Завершилась первая половина сезона. Всегда побеждает Макс Ферстаппен, к которому в настоящее время больше внимания приковано из-за споров с гоночным инженером.

Первая половина сезона завершена, и мы хорошо знаем, насколько результаты Ferrari оказались значительно ниже весенних ожиданий. В этом мало радостного. Но в Спа в силу обстоятельств Шарль Леклер поднялся на подиум. У него был хороший гоночный темп, команда разработала правильную стратегию, и пит-стопы прошли без проблем.

Прежде всего, «Красные» спокойно опередили Mercedes, которые всеми силами пытались отобрать третье место у монегаска, и Aston Martin, не говоря уже о McLaren. И очень жаль Карлоса Сайнса, который во время старта действовал не безгрешно.

Поясню: такие результаты – минимально допустимые, и Фредерик Вассёр, безусловно, об этом знает. Видеть машины Ferrari на позициях между седьмой и десятой – неприемлемо. Поражения являются частью жизни, но коллекционировать унижения тоже не надо.

Преимущество Red Bull таково, что расстановка сил быстро не изменится, поэтому все в Маранелло должны максимально оптимизировать усилия в оставшихся гонках сезона, которых предстоит ещё много.

Буду краток – начиная с этапа в Нидерландах целью Ferrari должно быть постоянное присутствие на подиуме. Не претендуя на его верхнюю ступеньку, ведь она, как мы знаем, принадлежит Ферстаппену. Я идеалист, но не питаю иллюзий.