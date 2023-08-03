Оскар Пиастри: Я не буду выступать за Alpine в 2023-м

Летний перерыв в Формуле 1 редко бывает богатым на новостные поводы, но 2022-й уже стал исключением из этого правила.

В понедельник команда Aston Martin выпустила заявление о подписании многолетнего контракта с Фернандо Алонсо, удивив не только болельщиков, но и руководителя Alpine Отмара Сафнауэра, который уже предложил Фернандо новое соглашение и рассчитывал на его подписание.

Во вторник уже пресс-служба Alpine опубликовала сообщение в социальных сетях, что в следующем сезоне Фернандо Алонсо заменит молодой и талантливый дебютант Оскар Пиастри, но без цитаты гонщика. Через несколько часов уже сам Оскар в социальных сетях выложил заявление, что новость о контракте с ним не согласована, и он не будет выступать за Alpine в 2023-м.

«Насколько я понимаю, сегодня вечером команда Alpine без моего одобрения выпустила пресс-релиз, что я буду выступать за них в следующем году, – написал Оскар Пиастри. – Это не соответствует действительности – я не подписывал контракт с Alpine на 2023-й. Я не буду выступать за Alpine в следующем году».

Представитель Alpine так прокомментировал BBC Sport высказывание Пиастри: «Мы считаем, что юридически правы в своем заявлении, но нам больше нечего добавить».