Отмар Сафнауэр вернётся в Aston Martin?

В Формуле 1 продолжают обсуждать неожиданное решение Alpine отказаться от услуг руководителя команды Отмара Сафнауэра.

До перехода в Alpine в 2022 году, Сафнауэр возглавлял команду Aston Martin. После гонки в Спа журналисты немецкого телеканала Sky заметили, что Сафнауэр провёл какое-то время в моторхоуме британской команды, что сразу породило слухи о его возможном возвращении.

Журналисты дождались момента, когда Сафнауэр выйдет из моторхоума, и спросили у него, зачем он заходил к Aston Martin: попрощаться со своей бывшей командой или обсудить возможное возвращение.

Ответ Отмара только подлил масла: «Я не стану ничего комментировать. Как вы знаете, моё сотрудничество с Alpine только что подошло к концу. С этой минуты я могу присоединиться к любой другой команде. Давайте подождём и посмотрим, что будет дальше».