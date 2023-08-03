В Alfa Romeo хотят сохранить состав пилотов

В Alfa Romeo хотят сохранить нынешний состав пилотов на 2024 год. Управляющий директор Sauber Group Алессандро Алунни Брави рассказал, что после летнего перерыва намерен обсудить с Гуаньюем Чжоу условия продолжения сотрудничества.

Что касается Валттери Боттаса, то у финна есть контракт на следующий сезон.

Алессандро Алунни Брави: «Мы всегда говорили, что для нас важна стабильность. Команда проходит через процесс трансформации, поэтому мы стараемся сохранять стабильность во всех областях, но при этом ищем возможности для улучшений.

После летнего перерыва мы сядем за один стол с Чжоу, у которого заканчивается контракт, и найдём решение, которое будет лучшим для всех нас.

Цель состоит в том, чтобы сохранить обоих действующих гонщиков в команде в следующем году, но для этого должны быть созданы условия, которые окажутся выгодными для всех сторон».