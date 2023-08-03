В Alpine не спешат искать нового руководителя команды

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На прошлой неделе в Alpine объявили об увольнении Отмара Сафнауэра с поста руководителя команды. Временно его должность занял недавно назначенный вице-президент Alpine Motorsport Брюно Фамен.

В подкасте F1 Nation Фамен сообщил о планах лично объяснить сотрудникам команды произошедшие перемены и рассказать о краткосрочных планах.

«Сейчас моя главная задача – поговорить с сотрудниками команды, рассказать и объяснить, что происходит, – говорит Брюно Фамен. – Важно убедиться, что все готовы продолжать работать с нами, поскольку нам нужна энергия всех сотрудников.

Всем нашим парням непросто в отсутствии всей информации, поэтому я поеду в Энстоун, чтобы всё рассказать, объяснить и ответить на все вопросы сотрудников».

Отвечая на вопрос, когда в Alpine назначат нового руководителя команды, Фамен сказал: «Я не ставлю перед собой временные рамки. В первую очередь необходимо проанализировать ситуацию. Однако мы не будем ждать полной оценки всех перестановок, поскольку должны шаг за шагом прибавлять в каждой гонке.

Я хочу выстроить работу так, чтобы команда постоянно прогрессировала. Технический директор Мэтт Харман отлично справляется со своей работой, и я ему полностью доверяю. Нет причин производить перестановки в техническом департаменте.

Точно также я доверяю спортивному директору Джулиану Роузу, у которого есть очень интересные идеи. Какие именно – я пока не могу комментировать.

Что касается функций руководителя команды, то на какое-то время я возьму их на себя. Мне потребуется время, чтобы всё обдумать и принять решение. Нет причин спешить – мы справимся».