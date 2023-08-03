Вассёр: У нас будет хорошее настроение в ближайшие недели

Результаты Ferrari в 2023 году нельзя назвать стабильными – в Венгрии команда заработала всего десять очков, а неделю спустя в Спа Шарль Леклер стартовал с поула и поднялся на подиум.

По мнению руководителя команды Фредерика Вассёра, такие перемены в результатах свидетельствуют об очень плотной борьбе, и важно не реагировать излишне эмоционально.

Фредерик Вассёр: «Я остаюсь очень спокойным, поскольку после финиша гонки в Венгрии казалось, что для нас наступил конец света, в McLaren просто летели по трассе, а мы выглядели очень глупо. Но неделю спустя McLaren оказались где-то далеко позади, а мы боролись за первые позиции.

В такой ситуации важно сохранять спокойствие и не реагировать излишне эмоционально на итоги гонок. Мы знаем, что борьба очень плотная, поэтому разница в одну или две десятые может разделить второе и одиннадцатое места.

Ещё не конец сезона – нам многое предстоит сделать, но здорово уйти на летний перерыв с хорошим результатом. По крайней мере, у нас будет хорошее настроение следующие две недели.

Нам не хватает стабильности, поскольку, как я уже сказал, разница между вторым и одиннадцатым местоv составляет одну или две десятые. Это означает, что характеристики трассы, уровень прижимной силы, работа с резиной могут привести к тому, что в конкретный уик-энд получится выступить успешно или нет.

Не стоит делать окончательные выводы, но я думаю, что так будет продолжаться до конца сезона. Мы должны стабильно демонстрировать результаты, понять наши слабые стороны и причины, и каждый уик-энд пытаться минимизировать их влияние».