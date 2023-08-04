Алонсо хочет помочь Строллу стать лидером команды

16

После прихода в Aston Martin Фернандо Алонсо стал признанным лидером команды. В первой половине сезона испанский гонщик заработал 149 очков, тогда как у его напарника Лэнса Стролла в три раза меньше – 47.

Фернандо Алонсо, которому недавно исполнилось 42 года, признаёт, что ему осталось не так и много времени в Формуле 1, и он хочет подготовить своего более молодого напарника к роли лидера.

Фернандо Алонсо: «Я знаю, в чём заключается моя роль – помочь команде вырасти во всех областях, а также постараться помочь Лэнсу.

Я буду выступать ещё несколько лет, но не знаю сколько – точно не очень долго. У Лэнса впереди гораздо больше лет в гонках, и в будущем он станет лидером команды. И я рад помочь ему в этом.

У нас с Лэнсом хорошие отношения – в этом нет никакого секрета. Если бы мы с ним боролись за титул, то, вероятно, тогда меньше бы общались, и в команде между гонщиками возникло бы большее напряжение. Но сейчас у нас чёткие цели, и мы работаем вместе ради их достижения».