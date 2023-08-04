GM откажется от Формулы 1, если заявку Andretti отклонят

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Руководитель проекта Andretti Cadillac Майкл Андретти настроен оптимистично и практически не сомневается, что заявка его команды на участие в Формуле 1 будет одобрена.

Сроки, когда это может произойти, постоянно сдвигаются – по словам президента FIA Мохаммеда бен Сулайема, которые приводит издание Formula.hu, решение «может быть объявлено в следующем месяце».

Для подачи заявки Андретти заручился поддержкой концерна General Motors, о чем свидетельствует присутствие бренда Cadillac в названии проекта. Однако GM может отказаться от планов по участию в Формуле 1, если заявка Майкла Андретти будет отклонена. Об этом со ссылкой на свои источники пишет постоянно работающий в паддоке британский журналист Крис Медланд.

«Мне говорили, что в GM готовы прийти в Формулу 1 только с Andretti, – уверяет Медланд. – В противном случае их не будет в чемпионате.

Возможно, в McLaren попытаются провести переговоры с GM, если заявка Andretti будет отклонена, но я не думаю, что это к чему-либо приведёт, пока мы не узнаем результат поданной заявки».