Хаккинен: Феттель понял, что настал момент для ухода

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Двукратный чемпион Формулы 1 Мика Хаккинен в своей традиционной колонке подвёл итоги Гран При Венгрии и прокомментировал решение Себастьяна Феттеля завершить карьеру в конце сезона.

Мика Хаккинен: «Мы увидели ещё одну гонку, которая доказала высокий уровень конкуренции в Формуле 1. Разумеется, в распоряжении Макса Ферстаппена самая быстрая и стабильная машина, но если оценивать глобальную картину, то в воскресенье Расселл, Леклер, Сайнс и Хэмилтон лидировали в гонке, а благодаря новому регламенту можно вплотную преследовать соперников, что очень позитивно. Принимая во внимание разворот Макса, трое или четверо гонщиков могли победить.

Макс одержал впечатляющую победу. Он стартовал десятым, но прорвался сквозь трафик и сделал всё, что должен был, а команда разработала для него правильную стратегию. В каком-то смысле эта победа показывает, насколько Макс уверен в себе и в машине. Несмотря на все проблемы, в команде не запаниковали и сосредоточились на том, как отыграться.

Серхио Перес финишировал пятым и теперь всего пять очков уступает Шарлю Леклеру в личном зачёте. Если в Ferrari не найдут способ прибавить, то сезон закончится тем, что гонщики Red Bull займут первое и второе места.

Надеюсь, Шарль, Карлос и руководство Ferrari используют летний перерыв, чтобы обсудить, как им бороться с Red Bull более агрессивно и при этом обороняться от прибавившей Mercedes. В воскресенье Шарль использовал два комплекта шин Medium, а затем перешёл на состав Hard, который не работал.

Сложно понять такое решение, и Шарль знал, что команда выбрала ошибочный путь. Когда ему, наконец, поставили шины Soft на 54-м круге, гонка уже была проиграна – он не отыграл ни одной позиции. Это уже не первый случай, когда мы задаёмся вопросом относительно стратегии Ferrari. Им необходимо поработать над этой областью.

В прошедший уик-энд Себастьян Феттель объявил об уходе из Формулы 1 в конце сезона, а затем последовала новость, что его заменит Фернандо Алонсо. Серьёзное решение для обоих гонщиков.

Себастьян – великий чемпион и фантастический посол спорта, пользующийся большой поддержкой среди болельщиков. Четыре титула вместе с Red Bull – огромное достижение, и он был очень близок к титулу в составе Ferrari. Не забывайте, что только он смог создать конкуренцию доминирующему Льюису Хэмилтону в 2017-м и в 2018-м.

Непросто выбрать правильный момент для ухода, но чемпион всегда знает, когда уже не может выкладываться на 100%. В Формуле 1 необходимо быть максимально заряженным на победу, работать с командой и постоянно путешествовать, что непросто совмещать с семейной жизнью. Себастьян чётко понял, что настал момент для ухода, и я желаю ему всяческих успехов в будущем.

Новость о том, что Фернандо Алонсо заменит Себастьяна в Aston Martin, удивила многих. Фернандо по-прежнему живёт гонками и показывает сильные результаты в Alpine. В прошлом году он помог Эстебану Окону победить в Венгрии. Он – двукратный чемпион Формулы 1, у него огромный опыт, и он обладает большим авторитетом – все эти качества высоко ценятся руководством Aston Martin. У команды произойдёт очень интересная рокировка пилотов в 2023-м».