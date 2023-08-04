Хельмут Марко: Финиш позади Макса равносилен победе

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После двенадцати гонок сезона на счету Макса Ферстаппена десять побед. Консультант Red Bull по автоспорту Хельмут Марко считает, что сейчас в Формуле 1 нет гонщика, способного выступать на таком же уровне, что и действующий чемпион мира.

Хельмут Марко: «Финишировать вторым позади Макса уже равносильно победе. В чемпионате нет ни одного другого гонщика, который мог бы демонстрировать такой же уровень, как и Макс. Возможно, Фернандо Алонсо и Льюис Хэмилтон могли бы быть рядом, но в данный момент никто не может опередить его.

Я знаю, насколько хорош Макс, и это необходимо учитывать. Он очень бережно работает с шинами, но при этом не теряет скорость. Он умеет читать гонку и предвидеть ситуацию на несколько шагов вперёд. Это его уникальная способность».

Хельмут Марко добавил, что относится к тем людям, которым не нравится летний перерыв в чемпионате: «Я бы предпочёл, чтобы гонки продолжались, но людям, которые много работают, например, механикам, необходим перерыв».