Ландо Норрис признал, что задумывался о смене команды

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После двенадцати Гран При сезона на счету McLaren 103 очка. Большая их часть была заработана в четырёх последних этапах – в Австрию команда приехала, имея в своём активе всего 17 баллов.

Ландо Норрис рассказал, что последние успехи вернули ему уверенность в McLaren, но признал, что в какой-то момент задумался о смене команды.

Ландо Норрис: «Сейчас у меня больше надежды, чем в последние несколько лет. Я знаю, над чем мы работаем в аэродинамической трубе и на симуляторе, к нам приходят новые люди, и у команды есть необходимая структура для достижения успеха. Я определённо считаю, что мы сейчас находимся в своей лучшей форме.

Я хочу выигрывать гонки и титулы с McLaren. Я стремлюсь к успеху и хочу его достичь вместе с McLaren. Эта цель остаётся неизменной с того момента, как я пришёл в Формулу 1 вместе с этой командой.

Мне не всегда хватает терпения, поэтому у меня закрадывались мысли о том, должен ли я ещё на несколько лет остаться здесь или пришло время поискать другие варианты.

Однако после всего того, чего мы достигли за последние недели, я более чем уверен в решении остаться в McLaren до 2025 года. Я уверен, что в будущем мы вместе добьёмся поставленных целей».