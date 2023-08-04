Макс Ферстаппен создаст собственную гоночную команду

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Действующий чемпион мира Макс Ферстаппен не только побеждает в Формуле 1 и регулярно выходит на старт виртуальных гонок в составе собственного коллектива Redline, но и работает над созданием реальной гоночной команды.

Речь идёт о создании команды Verstappen.com Racing для участия в соревнованиях в классе GT3. Проект находится в начальной стадии, но цель состоит в том, чтобы выйти на старт в 2025 году. Макс создает команду, чтобы помогать молодым гонщикам переходить из сим-рейсинга в реальные гонки.

Макс Ферстаппен: «Этот проект ещё находится в зачаточном состоянии, но уже заряжает меня энергией.

Verstappen.com Racing занимается спонсорством и поддерживает различные гоночные активности близких мне людей. Всё началось с команды Redline, а теперь мы активно работаем с Тьерри Вермюленом в DTM и GTWC Sprint, а с моим отцом – в ралли.

Но конечная цель – создать собственную гоночную команду. Мы начнём с выступлений в классе GT3 и посмотрим, куда приплывёт этот корабль. Когда я берусь за какое-то дело, то хочу всё сделать правильно.

Мы хотим, чтобы у участников виртуальных гонок была возможность перейти в класс GT3. Так они смогут попасть в автоспорт не только через картинг, который сейчас стоит очень дорого».